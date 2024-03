Ragioniere comunale, calciatore e poi segretario-tesoriere della società sportiva, autore di libri sulla storia della città: lutto a Cingoli per la morte di Alessandro Mosca, 82 anni.

“Il quotidiano nella memoria: parole e immagini”, è il titolo della trilogia di libri (dal 1940 al 1960 “Eventi e vita quotidiana” e “Attività artigianali e commerciali”, “Cingoli dal 1900 al 1940: eventi e storie”) scritti con la moglie Riccarda Lippi, che hanno permesso ai concittadini di ricordare il “balcone delle Marche” di un tempo e che lo hanno fatto diventare il custode della memoria cittadina.

Memoria che ha contribuito ad alimentare facendo rivivere il gioco del pallone a bracciale grazie alla costituzione del gruppo cingolano Amatori gioco del pallone a bracciale e alla rievocazione storica “Cingoli 1848”. In città ha anche organizzato un raduno regionale dei Bersaglieri in congedo, oltre a regalare alla collettività le sue creazioni che rappresentavano la natività esposte per le vie durante il periodo natalizio. Era anche autore di diorami, rappresentazioni di monumenti e luoghi con effetti di visione reale, esposti poi in mostre di successo.

Alessandro Mosca lascia la moglie Riccarda, i figli Claudia con Alessandro e Gabriele con Carmen, i nipoti Matilde, Federico e Francesco. Il funerale si svolgerà oggi pomeriggio alle 15,30 alla Collegiata di Sant’Esuperanzio.