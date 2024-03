Anche quest’anno Unicam non ha voluto mancare all’appuntamento con Tipicità, che si è tenuta al Fermo Forum. Nella giornata di apertura il rettore Graziano Leoni è intervenuto all’incontro “Atenei e benessere: stimoli per le Marche al futuro”, moderato dal direttore del Corriere Adriatico Giancarlo Laurenzi e ha preso parte all’evento inaugurale.

La prof Isolina Marota, delegata all’Orientamento, è stata tra i relatori nel dibattito su orientamento, lavoro e imprese guidato dal conduttore radiofonico Marco Ardemagni. Nel pomeriggio ad essere protagonista è stata la ricerca Unicam, che si è presentata con i progetti relativi al settore dell’agroalimentare, dell’economia circolare e della sostenibilità in un incontro condotto dal caporedattore del TG5 Gioacchino Bonsignore ed aperto dai saluti del rettore Leoni. Sono stati presentati i seguenti progetti: “Tool4MEDLife” con la prof Silvia Vincenzetti, “Nano4Fresh” con il prof Fabio Marchetti, “Natura agro” con il prof Filippo Maggi, “Agrifish” con il prof Sauro Vittori, “Davvero mangiamo le microplastiche?” con Martina Capriotti.

Nel pomeriggio di domenica, poi, il prof Marco Giovagnoli, docente della Scuola di Giurisprudenza e del corso di laurea in Scienze Gastronomiche, insieme alle studentesse ed agli studenti di Scienze Gastronomiche, ha presentato il volume “Storie e culture dell’alimentazione”, frutto di un loro lavoro di ricerca, mentre il prof Andrea Lupacchini, docente di Food Design alla Scuola di Architettura e Design “E. Vittoria”, è stato tra i protagonisti del dibattito su enogastronomia e viaggio raccontati attraverso la lente del design che contribuisce a costruire l’esperienza. Per tutta la durata di Tipicità, poi, studenti e studentesse, coordinati dal prof Gianni Sagratini, direttore della Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute, hanno accolto i moltissimi visitatori nello spazio espositivo a disposizione dell’Ateneo per parlare delle molteplici opportunità che Unicam offre, mentre docenti, ricercatrici e ricercatori sono intervenuti anche in diversi altri incontri per raccontare le loro ricerche.