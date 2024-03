Un 26enne denunciato per spaccio di eroina, cinque assuntori di droga (studenti, operai e un artigiano) segnalati alla prefettura, due automobilisti trovati alla guida con un tasso alcolico superiore al limite sono alcuni dei risultati ottenuti dai carabinieri della Compagnia di Macerata nel corso di controlli avvenuti nell’ultimo periodo. Per quanto riguarda la droga, un 26enne è stato sorpreso dai carabinieri del comando di Pollenza mentre spacciava un grammo di eroina ad un 35enne. I militari nel pomeriggio del 28 febbraio stavano facendo dei controlli mirati e il comportamento dei due giovani li ha insospettiti. I militari li hanno visti mentre, in una zona poco frequentata di Pollenza si scambiavano velocemente qualcosa. I carabinieri li hanno controllati ed è saltata fuori la droga. Il 35enne è stato segnalato alla prefettura come assuntore di droga. Le altre quattro segnalazioni alla prefettura sono scaturite a seguito dei controlli effettuati, in diverse circostanze, dalle pattuglie delle Stazioni di Treia e Cingoli e del Nucleo radiomobile di Macerata. Nel primo caso, nella tarda serata del 27 febbraio, un operaio di 33 anni della provincia di Roma, durante un controllo stradale, è stato sorpreso a Treia con una piccola quantità di hashish. Il pomeriggio del 28 febbraio, ad un altro operaio di 45 anni residente a Macerata, è stato fermato alla guida della sua auto lungo la strada Carrareccia. Aveva con sé 0,20 grammi di marijuana. L’atteggiamento nervoso dell’uomo ha indotto i carabinieri del Radiomobile di Macerata a perquisire sia lui che la casa dove poi sono stati trovati altri 10 grammi di marijuana. Gli è anche stata ritirata la patente per 30 giorni. Il 5 marzo una pattuglia del Radiomobile di Macerata, in piazza Pizzarello, ha proceduto al controllo di uno studente di 21 anni residente nel capoluogo. Il giovane aveva con sé circa un grammo di hashish. Pure per lui segnalazione alla prefettura. E hashish aveva anche un artigiano di 50 anni, che vive nel maceratese e che è finito nei controlli dei carabinieri. Il 6 marzo l’uomo è stato fermato dai carabinieri di Cingoli, di pomeriggio, mentre stava in un parcheggio. Aveva con sé 3,60 grammi di hashish.

Altri controlli hanno riguardato chi guida in stato di ebbrezza. Ritirata la patente a due guidatori e per entrambi segnalazione alla Prefettura. Entrambi sono stati fermati a Cingoli, i primi giorni di marzo. Si tratta di un 25enne peruviano che vive a Macerata, ed un 47enne di Cingoli. Avevano entrambi un tasso di alcol nel sangue tra 0,5 grammi per litro e 0,8 grammi per litro. I controlli sono stati svolti dai carabinieri di Cingoli e del Nucleo radiomobile di Macerata.