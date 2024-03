«Cemento tanto, visione zero». Italia Viva di Civitanova, con il coordinatore Luca Doria, sintetizza così l’operato della giunta civitanovese dopo l’articolo di Giuseppe Bommarito su Cm sulla cessione dell’area Santini e di un suo possibile ritorno in consiglio per la variante urbanistica che tramuterebbe un’area attualmente nel piano regolatore dedicata a verde e parcheggi ad edificabile.

«L’opportunità offerta dai due mandati, con una giunta nominata all’insegna della continuità, dava modo di sviluppare la città in base alla propria visione appunto, se solo ce ne fosse stata una – commenta per Italia Viva Civitanova – per non parlare del traffico, gli ingorghi non sono più neanche percepiti come un fallimento dell’amministrazione, ma come l’ineluttabile realtà, quasi caratteristica intrinseca della città. Ma questa situazione è conseguenza della mancanza di visione nella progettualità dello sviluppo delle aree della città».

Italia Viva parla poi anche del progetto dell’area Ceccotti: «E’ un’isola scollegata dal centro dove l’aspetto viabilità è semplicemente ignorato e la città continua a crescere, in una cornice che più che di sviluppo è di semplice sfruttamento all’insegna della cementificazione, a spese delle aree verdi che sono solo viste come cantieri futuribili. Ma questa crescita non è accompagnata da un potenziamento del trasporto pubblico locale, che potrebbe alleggerire il traffico. In orari di punto si può impiegare fino ad un’ora e mezza per andare da Santa Maria Apparente a Fontespina. Italia Viva Civitanova chiede un cambio di paradigma: parliamo di politiche per la famiglia e il lavoro, asili nido, centri di aggregazione per i giovani e di una pianificazione urbanistica che curi l’aspetto della viabilità per incentivare il turismo, non solo quello mordi e fuggi e migliorare la qualità della vita dei residenti».