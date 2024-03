Domenica 17 marzo a partire dalle 10 l’Accademia Georgica, in collaborazione col Comune di Treia, organizzano il primo “Open Day in memoria di Luigi Emili”, figura nota e fortemente legata all’Accademia, venuto a mancare lo scorso gennaio. Un evento di apertura straordinaria e visite guidate che terminerà alle 16,30, con la cerimonia di intitolazione del laboratorio di digitalizzazione a cui parteciperanno le autorità civili e religiose.

«Amministratore, colonna portante, tenace promotore dello sviluppo e dell’innovazione dell’Accademia Georgica di Treia, Luigi Emili è stato il fautore della moderna organizzazione realizzando un percorso evolutivo votato all’innovazione dei processi e alla valorizzazione del patrimonio – si legge in una nota del Comune -. Grazie al suo impegno e operato, oggi l’Accademia rappresenta un importante sussidio allo sviluppo culturale della realtà regionale e rimane il punto di riferimento di studiosi e ricercatori.

Grazie alla sua tenacia e alla lungimiranza, il Magistrato Accademico ha concentrato gli sforzi economici e le proprie risorse umane nella messa in sicurezza degli importanti contenuti culturali custoditi, avviando una serie di procedure volte al riordino dell’intero patrimonio archivistico, librario e artistico, e finalizzate non solo alla tutela, ma anche alla maggiore fruibilità. Per sua volontà è in atto un progetto di digitalizzazione dei testi antichi della Biblioteca accademica, per la cui realizzazione in questi ultimi anni ha speso tutto sé stesso. Proprio la sua visione all’avanguardia ha messo al centro di ogni progetto i giovani, coinvolgendoli nelle molteplici attività, dando loro voce e responsabilità per poter esprimere al meglio le loro potenzialità: una moderna filosofia adottata tendente a dimostrare come l’ottimizzazione di modeste risorse economiche, l’organizzazione delle abilità di molti volontari e le competenze dei giovani riescano a valorizzare i beni culturali.

Per onorare la memoria di Luigi Emili, il Magistrato Accademico si pone l’obiettivo non solo di perseguire i progetti ma anche il percorso da Lui tracciato, a partire dalla fruibilità del patrimonio culturale aprendo al pubblico le porte della Palazzina Valadier, storica sede dell’Accademia. Come riconoscimento per il lavoro effettuato sulla tutela degli archivi storici, si è deciso di intitolare a nome “Luigi Emili” il laboratorio di digitalizzazione. L’evento si svolgerà, con la collaborazione e la partecipazione del Comune di Treia, nel pieno delle celebrazioni per il Patrono di Treia, San Patrizio. La cittadinanza tutta è invitata a partecipare».