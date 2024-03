di Luca Patrassi

«Il Comune si faccia la multa». E’ l’invito appena fatto dal capogruppo comunale del Partito Democratico Narciso Ricotta che ha presentato una interrogazione sulle procedure che non sarebbero state rispettate per l’apertura del nido d’infanzia di Sforzacosta.

«Premesso – scrive Ricotta nell’interrogazione presentata all’attenzione del primo cittadino Sandro Parcaroli – che per l’apertura di un nido d’infanzia occorre ottenere, prima dell’inizio delle attività, l’autorizzazione obbligatoria prevista dall’art. 21 del Regolamento Regionale n. 13 del 22 dicembre 2004 e che il Comune è il soggetto deputato a vigilare sulla corretta applicazione di detta normativa ed a sanzionare eventuali indaempienze», l’esponente Dem osserva «che il Comune a novembre del 2023 ha inaugurato l’Hub Educativo Abf – Andrea Bocelli Foundation – di Sforzacosta laddove nel mese di gennaio 2024 ha iniziato a funzionare in nuovo nido d’infanzia e che dalla pubblicazione all’albo pretorio del Comune risulta, però, che l’autorizzazione prevista dal regolamento regionale sopra richiamato sia stata rilasciata soltanto in epoca successiva all’inizio delle attività del nido e cioè in data 9 febbraio 2024, quindi, per circa un mese il nido d’infanzia ha funzionato senza la necessaria autorizzazione per l’apertura ed il funzionamento».

La parte finale dell’interrogazione di Ricotta propone uno scenario inedito: «Si chiede se il Comune intende prendere atto della circostanza sopra denunciata e se intende assumere i conseguenti provvedimenti sanzionatori nei confronti dell’Ente stesso».