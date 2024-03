Milan-Empoli a Juan Luca Sacchi. Cinquantunesima designazione in Serie A per l’arbitro maceratese scelto per il match di domenica, valido per la 28esima giornata del massimo campionato italiano, in programma alle 15 a San Siro.

Sacchi ritrova i rossoneri ad una settimana di distanza dalla sfida con la Lazio all’Olimpico che ha generato molto polemiche per le tre espulsioni dei biancocelesti e in cui lui era il quarto uomo. In questa stagione ha già diretto un confronto degli uomini di Pioli in casa, contro l’Udinese all’11esima giornata. Assistenti saranno Peretti e Gagliardini, al Var ci sarà Abisso, all’Avar Di Paolo, quarto uomo Colombo.

Per il fischietto maceratese è l’undicesima presenza stagionale in Serie A, sesta nel 2024. Il suo ottimo rendimento viene premiato dal designatore Rocchi, che lo sta chiamando con una continuità importante nel nuovo anno a dimostrazione della qualità delle sue prestazioni. Sacchi in questa stagione, oltre al quarto di finale di Coppa Italia fra Juventus e Frosinone, ha diretto Frosinone-Atalanta alla seconda giornata, Roma-Empoli alla quarta, Lecce-Sassuolo all’ottava, Milan-Udinese alla 11esima, Monza-Fiorentina alla 17esima, Udinese-Lazio alla 19esima, Roma-Verona alla 21esima, Bologna-Sassuolo alla 23esima, Napoli-Genoa alla 25esima e Roma-Torino alla 26esima.

Nel frattempo, il presidente della delegazione Figc di Macerata Guido Andrenelli ha consegnato a Juan Luca Sacchi un riconoscimento per la sua cinquantesima gara diretta in Serie A.

