Cinquantesima designazione in Serie A per Juan Luca Sacchi. L’arbitro maceratese è stato scelto per Roma-Torino, posticipo del lunedì della 26esima giornata del massimo campionato italiano, in programma alle 18,30 allo stadio Olimpico. Sacchi ritrova la Roma che aveva diretto alla 21esima giornata al debutto in panchina di Daniele De Rossi e torna subito ad arbitrare dopo l’ottima prova in Napoli-Genoa della scorsa settimana. Assistenti saranno Di Iorio e Cecconi, al Var ci sarà Paterna, all’Avar Di Bello, quarto uomo Ayroldi.

Per il fischietto maceratese è la decima presenza stagionale in Serie A, quinta nel 2024 dove sta venendo chiamato con una continuità che dimostra la bontà del suo rendimento. Sacchi in questa stagione, oltre al quarto di finale di Coppa Italia fra Juventus e Frosinone, ha diretto Frosinone-Atalanta alla seconda giornata, Roma-Empoli alla quarta, Lecce-Sassuolo all’ottava, Milan-Udinese alla 11esima, Monza-Fiorentina alla 17esima, Udinese-Lazio alla 19esima, Roma-Verona alla 21esima, Bologna-Sassuolo alla 23esima e Napoli-Genoa alla 25esima.

(redazione CM)