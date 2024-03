Due oss che lavoravano in una struttura di Cingoli assolte al tribunale di Macerata: erano imputate per lesioni colpose su una paziente anziana. I fatti risalgono al 29-30 maggio 2018 quando la donna aveva 84 anni. Secondo l’accusa, durante le operazioni per muovere l’anziana, che non era autonoma, le avrebbero causato lesioni guaribili in 20 giorni. L’accusa parla di lesione dei piccoli cavi arteriosi e venosi del cavo ascellare sinistro. Nel corso del processo le due operatrici socio sanitarie, assistiti dall’avvocato Sandro Giustozzi, è emerso che hanno agito nel rispetto delle linee guida. Il giudice Barbara Angelini le ha assolte con formula piena: per non aver commesso il fatto.