Furto di una bici davanti ad un supermercato, arrestato un 38enne romeno. L’uomo, Gelu Catalin Iordan è accusato di aver messo a segno il furto di una mountain bike del valore di circa 600 euro. Il furto è avvenuto intorno alle 12,30 di ieri davanti al supermercato Coal di via Michelangelo, a Matelica. La bici è di proprietà del responsabile del punto vendita. Subito dopo il furto della Mountain bike sono stati chiamati i carabinieri. Qualcuno ha anche inseguito l’autore del furto, tenendosi in contatto con i militari della stazione di Matelica, che hanno poi raggiunto il 38enne sulla strada provinciale “Muccese”. L’uomo, che si trova in Italia senza fissa dimora, è stato arrestato per il furto della bici. Oggi pomeriggio si svolgerà la direttissima al tribunale di Macerata, davanti al giudice Domenico Potetti.

(Gian. Gin.)