Una giornata di sport per dire basta ai femminicidi e per ricordare Concetta Marruocco, l’infermiera uccisa per mano del suo ex compagno lo scorso 14 ottobre. Ieri mattina a Matelica sono scese in campo due squadre per sfidarsi in un incontro di volley.

Da un lato la squadra del “Verdicchio di Matelica”, formata da ragazzi di Matelica e dintorni, dall’altro la squadra “Angeli della tv” formata da ragazzi di Mediaset – Canale 5 che hanno partecipato a format come il Grande Fratello, Uomini e Donne, L’Isola dei Famosi e Tu sì que vales. Una sfida simbolica, che ha attirato una buona cornice di pubblico che ha partecipato con offerta libera per l’ingresso. L’evento è stato organizzato dalla Croce rossa di Matelica, con il Comune di Matelica e il Comune di Cerreto d’Esi in collaborazione con la Nazionale Angeli della tv. «Una partita che si è giocata dentro e fuori dal campo con messaggi importanti e tanta partecipazione – spiega il vicesindaco Denis Cingolani – il risultato finale non è stato la vittoria di una o dell’altra squadra, ma ha prevalso il ricordo di Concetta e il significativo no alla violenza sulle donne».