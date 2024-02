di Monia Orazi

A Matelica giornata di sport con i volti noti della tv, domani mattina a partire dalle 10 al palazzetto dello sport, in ricordo di Concetta Marruocco, l’infermiera dell’ospedale di Matelica, vittima di femminicidio per mano dell’ex marito a Cerreto d’Esi, lo scorso ottobre. L’iniziativa vedrà sfidarsi a pallavolo la squadra del Verdicchio di Matelica e gli “Angeli della tv”, quest’ultima composta da volti noti dei canali Mediaset. L’evento, organizzato dalla Croce Rossa Italiana – comitato di Matelica, con il supporto dei Comuni di Matelica e Cerreto d’Esi e in collaborazione con la nazionale Angeli della tv, si svolgerà alle 10 al palazzetto dello sport.

«Un momento di sport e riflessione per ricordare Concetta e tutte le donne vittime di femminicidio, con dibattiti e momenti di sensibilizzazione. In campo, la squadra del “Verdicchio di Matelica” contro gli “Angeli della tv” di Mediaset. Partecipate numerosi, ingresso a offerta libera. Unitevi a noi per dire no al femminicidio e promuovere i diritti», fanno sapere gli organizzatori. L’invito dei volti noti della tv è a partecipare, come segno tangibile di vicinanza alle vittime di femminicidio e per dare spazio ad una riflessione partecipata, per contrastare la violenza di genere, spiegano i volti degli Angeli della tv: «Questa sarà una manifestazione contro il femminicidio e contro la violenza di genere. Questa giornata rappresenta un’azione concreta per sensibilizzare l’opinione pubblica e promuovere azioni concrete, volte contrastare e prevenire la violenza contro le donne in tutte le sue manifestazioni. E’ veramente arrivato il momento di dire basta. Sarà una giornata di sport e di compagnia, ma per una giusta causa, in memoria di Concetta, altra vittima colpita da femminicidio, ma anche di tutte quelle donne che sono state colpite, e che tuttora vengono colpite da questa atrocità. Parleremo, ci sarà una partita tra amici, nel segno della beneficenza quindi non mancate, ci teniamo particolarmente».

Sono state invitate a partecipare tutte le scuole della città. Fanno parte della nazionale “Angeli della tv” i volti noti di trasmissioni e serie tv Mediaset: Angelica Baraldi, Nicole Di Mario, Maria Laura de Vitis, Davide Donadei, Gianluca Di Matteis, Carola Moroni, Matteo Diamante, Marco Fortunati, Mirco Brunetti, Jonny B e altri. L’ingresso sarà ad offerta libera.