“Gentile da Cingoli: un filosofo laico tra le Marche, Parigi e Bologna”. E’ questo il tema del quarto appuntamento della rassegna, ideata e organizzata dal Comune di Cingoli, “Domeniche a S.Spirito”. La conferenza si svolgerà domenica 18 febbraio alle 17, nell’elegante spazio dell’auditorium Santo Spirito.

Questo incontro è dedicato a una personalità di grande rilievo e interesse come quella di Gentile da Cingoli: uno dei protagonisti del dibattito filosofico e intellettuale europeo del primo XIII secolo. Nato a Cingoli, come in molte sue opere tiene espressamente a palesare, formatosi quindi nella illustre facoltà delle Arti di Parigi, divenne celebre per la sua lunga attività di professore di filosofia e logica nell’Università di Bologna e per l’importante influsso esercitato dalla sua lezione.

L’opera di Gentile, costituita da commenti e questioni disputate al testo aristotelico, assume – com’è stato rilevato dalla storiografia – un notevole rilievo nella ricostruzione storica di quella translatio studiorum che comportò il trapianto fecondo, nel terreno dello studio bolognese, della speculazione già in rigoglio nella facoltà delle arti di Parigi. Insomma, uno dei protagonisti di quel fruttuoso dibattito che caratterizzò gli albori della cultura universitaria europea.

Relatore di questo quarto incontro sarà il professor Roberto Lambertini, medievista di chiara fama, professore ordinario di Storia medievale presso l’Università degli Studi di Macerata, studioso degli ordini mendicanti e del francescanesimo in particolar modo, specialista del pensiero politico e filosofico e delle istituzioni culturali e scolastiche del medioevo.