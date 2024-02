Le arancionere si preparano ad affrontare la terza giornata della pool promozione con l’obiettivo di riscattare le sconfitte delle prime due gare della seconda fase della Serie A2 Tigotà, arrivate a Perugia e in casa con Talmassons: nell’anticipo di domani (alle 18) al Banca Macerata Forum arriva la lanciata Tecnoteam Albese Volley Como dell’ex di turno Silvia Fiori, al momento 8 punti al di sotto della Cbf Balducci Hr in classifica ma reduce da ben otto vittorie nelle ultime nove gare disputate tra girone di ritorno di regular season e pool promozione.

Obiettivo di Fiesoli e compagne ritorno al successo per tenere stretta la posizione in zona playoff e respingere l’assalto delle dirette inseguitrici tra cui proprio la formazione comasca. L’Albese Como di coach Chiappafreddo si affida alla regia di Cecilia Nicolini in diagonale con la forte opposta slovena Eva Zatkovic. Al centro ecco la coppia formata da Martina Veneriano e Denise Meli, a schiacciare ci saranno l’argentina Daniela Bulaich Simian e Marika Longobardi. Il libero è Silvia Fiori.

«Il livello si è alzato tantissimo in questa pool promozione, lo sapevamo e ci siamo rese conto anche in campo in queste prime due gare – dice Alessia Fiesoli, schiacciatrice della Cbf Balducci – pure sabato sarà una partita difficilissima perché Albese è una squadra che spinge in tutti i fondamentali. Noi non dobbiamo fare l’errore di farci sovrastare dalla loro energia dobbiamo star lì cariche e concentrate e fare il nostro gioco, anche grazie alla spinta del nostro pubblico. Come dico sempre io, siamo noi che facciamo il bello e il cattivo tempo».

«Andiamo ad incontrare la capolista del girone B in casa loro – sottolinea Mauro Chiappafreddo, allenatore delle lombarde – sappiamo il valore dell’avversario, ma siamo anche consapevoli del nostro. Siamo in un buon momento di forma e come domenica riusciamo ad esprimere una ottima pallavolo. Abbiamo lavorato intensamente in settimana e siamo pronte ad affrontare una squadra come Macerata: andiamo con animo sereno per giocare apertamente».