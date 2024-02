Le tante musiche di Risorgimarche

Musica classica, jazz e tanto altro per l’edizione di primavera di Riverberi e Tam. Apre domenica 11 febbraio, fino al 28 aprile una stagione musicale densa di appuntamenti e novità da parte della squadra di Risorgi Marche (con il suo format Riverberi) e Tam (Tutta un’altra musica) che si preparano per gli 8 nuovi concerti itineranti che toccheranno la provincia di Fermo e quella di Macerata.

Si parte domenica 11 febbraio dal teatro La Perla di Montegranaro con Francesco Di Rosa e il Circle Ensemble of Belgrado, per un concerto nell’ambito della 28esima stagione concertistica, in collaborazione con gli “Amici della musica di Montegranaro”. Domenica mattina 3 marzo tappa ad Apiro, nella splendida abbazia di Sant’Urbano, che ospiterà i riverberi della violoncellista, polistrumentista e cantante irlandese Naomi Berrill. Nel pomeriggio trasferimento ad Altidona per celebrare il 30° anniversario degli Aires Tango, con un concerto in collaborazione con l’accademia Malibran.

Domenica 10 marzo sarà la volta del quintetto di Roberto Ottaviano, che al teatro Apollo di Mogliano presenterà “Eternal Love” insieme a quattro straordinari compagni di viaggio. Sabato 16 marzo, al teatro Mestica di Apiro, il personalissimo suono di Paolo Angeli e della sua chitarra-orchestra condurrà il pubblico in un percorso che ripercorrerà i 25 anni di carriera solista.

Domenica 17 marzo secondo appuntamento al teatro La Perla di Montegranaro, con il pianoforte a quattro mani del Duo Mediceo, formato da Francesca Amato e Sandra Landini.

Sabato 23 marzo, il teatro Comunale di Monte San Martino, recentemente inaugurato, aprirà le porte alla creatività del nuovo sodalizio fra il trombettista Fabrizio Bosso ed il chitarrista Bebo Ferra. Domenica 14 aprile, l’auditorium Santo Spirito di Cingoli ospiterà la prestigiosa Orchestra giovanile Luigi Cherubini con “Le quattro stagioni di Vivaldi”, con letture di Lorenzo Carpinelli.

Domenica 28 aprile Riverberi vivrà un’intera giornata nuovamente a Monte San Martino, per assistere a due elettrizzanti concerti in solo: alle 11 la giovane polistrumentista e cantante Valeria Sturba “giocherà” tra le pareti della chiesa Madonna delle Grazie, mentre alle 18 spazio alla pura energia di uno dei più grandi protagonisti della musica italiana, il fisarmonicista e pianista Antonello Salis con il suo “Salissolo”.