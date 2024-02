Le porte dell’istituto alberghiero di Cingoli quest’anno si sono spalancate ai giovani studenti e ai loro genitori durante le cinque giornate di Open days, trasformando l’atmosfera della scuola in un vivace crocevia di esperienze educative.

L’evento ha fornito ai partecipanti un’opportunità senza pari di immergersi nell’ambiente dell’istituto, scoprendo le offerte formative, le eccellenze e le innovazioni che caratterizzano il percorso di studio alberghiero. Visto il riscontro positivo dell’iniziativa e la proroga delle iscrizioni alle 20 del 10 febbraio, è stato organizzato un ulteriore giorno di scuola aperta il 4 febbraio, quando gli studenti intervenuti hanno avuto anche la possibilità di iscriversi guidati dal nostro personale di segreteria.

In ogni giornata di orientamento vi è stato il coinvolgimento di tutto il personale della scuola e, in primis, degli studenti che si sono attivati, a vari livelli, per la presentazione dell’istituto, illustrandone le caratteristiche e le peculiarità. I ragazzi in visita hanno potuto toccare con mano la qualità dell’insegnamento e comprendere a pieno le specificità di un percorso formativo dedicato all’ospitalità, alla ristorazione e al benessere: i partecipanti hanno svolto, all’interno dei laboratori di cucina, di sala-bar e di accoglienza, specifiche attività, dall’analisi sensoriale alla preparazione di cocktail, di prodotti dolci e salati, dalla mise en place all’accoglienza degli ospiti, sperimentando le opportunità offerte dall’istituto.

L’istituto ha anche partecipato a numerosi open day organizzati dagli istituti comprensivi organizzando, per gli studenti delle medie, specifici e accattivanti laboratori. Grande successo ha riscosso il progetto “Studente per un giorno” che ha consentito agli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado che ne hanno fatto richiesta, di fare esperienze dirette nel blocco delle ore di laboratorio di alcune classi prime dell’istituto. Per gli studenti con disabilità sono state inoltre proposte giornate dedicate, con il supporto e la guida di docenti specializzati, alla scoperta dei molti progetti inclusivi per cui l’alberghiero di Cingoli si distingue nel territorio: “Alberghiamoci”, “Mani in pasta”, “In acque libere”, “Circle Coro Lab” e altri.

Il progetto “Orientamento” è stato arricchito dall’iniziativa promossa dal Comune di Cingoli che, in sinergia con l’Ipseoa Varnelli, ha organizzato lo scorso 31 gennaio al cineteatro Farnese un seminario con la partecipazione del campione olimpico di fioretto a squadre Valerio Aspromonte, sul tema “Lo sport e il suo valore formativo”, rivolto agli allievi delle classi terze della secondaria di primo grado del Comune e agli studenti dei corsi di accoglienza turistica e del turismo dello sport del tempo libero e del benessere del Varnelli.

Diverse sono le iniziative programmate dal nostro istituto per le classi del secondo triennio allo scopo di arricchire le competenze culturali e professionali degli studenti, permettendo a ognuno di loro di fare scelte consapevoli e motivate. Sono state realizzati incontri con esperti di settore, con le aziende del territorio e con le Università di Macerata e Camerino e tanto altro ancora sarà proposto durante il corso dell’anno.