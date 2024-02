“Grigio il cemento, verde la vita”. “Vince chi custodisce”. “Giù le mani da Costamartina”. “Montecò cura il verde, Ciarapica lo svende”. Sono solo alcuni dei cartelli comparsi stamattina in via Neruda a Civitanova, dove si è svolto il flash mob organizzato dal coordinamento del centrosinistra contro la lottizzazione “Cristallo” approvata a maggioranza nell’ultimo consiglio comunale. Decine di persone hanno partecipato alla protesta. «Grande partecipazione della città – ha detto il capogruppo dem in Consiglio Francesco Micucci – che è stanca che gli interessi privati di pochi vengano messi dal sindaco Ciarapica sempre al di sopra degli interessi dei cittadini».

«Una lottizzazione che compromette uno dei posti più belli di Civitanova – ha aggiunto l’esponente dem Giulio Silenzi – e in tanti, al di là schieramenti si sono riuniti per manifestare contro questo sconcio, cioè l’aver rilasciato il permesso affinché una zona verde venga destinata a cemento per realizzare l’ennesimo supermercato».

Uno dei cartelli dei manifestanti (“FdI ripensaci”) è riferita al fatto che nel Consiglio in cui era stato dato l’ok alla variante si era registrata la spaccatura di Fratelli d’Italia. Solo il capogruppo Francesco Pantella, infatti, aveva votato contro così come prospettato in Commissione, mentre i consiglieri Paolo Nori, Roberto Tiberi, Antonio Ruffini e Gianluca Crocetti avevano dato parere positivo. E così la variante era passata. La variante prevede che un terreno da 9324 mq (la proprietà è dell’imprenditore Germano Ercoli) fra via Giovanni XXIII e via Costamartina passi da zona verde parchi pubblici e orti urbani a zona per edifici commerciali e direzionali.

Un altro dei cartelli dei manifestanti “Montecò cura il verde, Ciarapica lo svende” fa riferimento invece alla scelta in controtendenza del comune di Montecosaro che ha deciso di convertire 70mila mq di territorio da aree edificabili a verde (leggi l’articolo).

«Non servono 3200 mq di commerciale per massacrare Costamartina che è un luogo già destinato dal Piano regolatore a parchi urbani e verde pubblico – ha sottolineato Mirella Paglialunga consigliere comunale di opposizione (Per Civitanova) – Tanta gente oggi ha dimostrato con noi per dire che vogliamo spazi pubblici e luoghi pedonali e ciclabili nel verde. Non altri centri commerciali».