Un flash mob di protesta contro il consumo di suolo nell’ultima area passata a variante da verde ad edificabile è in programma per domenica 4 febbraio. Ad organizzarlo il coordinamento del centro sinistra nella zona di via Costamartina, a due passi dalla lottizzazione “Cristallo” approvata a maggioranza nell’ultimo consiglio comunale.

In quell’assise che ha spaccato Fratelli d’Italia, ma che ha confermato la tenuta della maggioranza di Ciarapica è stato dato l’ok ad una variante per un appezzamento di terra (la proprietà è dell’imprenditore Germano Ercoli) fra via Giovanni XXIII e via Costamartina che tramuta da zona verde parchi pubblici e orti urbani 9324 mq di superficie fondiaria per edifici commerciali e direzionali. La minoranza ha subito contestato il progetto e nonostante il voto favorevole del consiglio cerca di sollevare l’opinione pubblica sul tema del consumo di suolo col flash mob in programma domenica mattina alle 11: «Una delle ultime aree verdi di Civitanova è stata destinata all’ennesima costruzione – dicono i promotori – vogliamo far sentire la nostra voce perché è il guadagno di pochi contro la qualità della vita di molti». «In via Costa Martina servirebbero marciapiedi, illuminazione, la stessa strada più larga perché non ha una banchina di sicurezza, una ciclabile per arrivare in sicurezza alla pista del Castellaro, spazi verdi per i cittadini, i giovani e gli anziani, un bosco urbano – sottolinea Mirella Paglialunga consigliere comunale di opposizione (Per Civitanova) – per tutta risposta invece il sindaco Ciarapica e la sua maggioranza cementificano prevedendo una nuova rotonda invasiva rispetto all’ambiente ed al verde esistente. E addirittura, per consentire la realizzazione della variante, con le opere di urbanizzazione andranno a costruire una nuova strada, parallela a quella esistente, che dalla rotonda Paciotti arriverà fino alla strada provinciale delle Vergini distruggendo natura e storia della collina Sabbatucci e della zona Villa Eugenia».

(l. b.)