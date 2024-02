Anche il Comune di Camerino, rappresentato dall’assessore Silvia Piscini, ha preso parte martedì scorso a Roma all’importante incontro nella Sala delle conferenze internazionali della Farnesina per il progetto “Turismo delle Radici”, ideato dal Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale. Nella capitale, alla presenza del Ministro Antonio Tajani, tantissimi sindaci e amministratori interessati all’iniziativa che mira a rafforzare il legame tra le città e i paesi italiani e le comunità italiane all’estero, con l’obiettivo di aumentare il turismo e gli scambi commerciali tra i Comuni e i discendenti dei migranti italiani che hanno lasciato il Paese nel periodo tra le due guerre mondiali.

«Si tratta di un’opportunità davvero importante soprattutto perché può aprire un flusso turistico per il futuro verso i nostri territori – commenta l’assessora al Turismo di Camerino, Silvia Piscini – visto che si tratta di un progetto che coinvolge i discendenti degli emigrati italiani all’estero, alla riscoperta delle tradizioni e delle origini. Sicuramente si tratta di un progetto che va a valorizzare in particolare i borghi come Camerino. Ci sono ben 7 milioni di italiani iscritti all’Aire (Anagrafe italiani residenti all’estero), un numero molto importante perché può portare alla riscoperta dell’Italia e dei loro luoghi di origine tantissime persone, anche attraverso il semplice passaparola. Il progetto mira proprio ad una promozione efficace per creare interesse ed iniziative su questo tema, anche attraverso una rete di convenzioni con le agenzie di trasporto e di viaggio”.

Il Comune di Camerino parteciperà anche all’edizione 2024 della Green Food Week, la risposta di Foodinsider all’iniziativa “M’illumino di Meno”, la Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili che Caterpillar e Rai Radio2 organizzano annualmente dal 2005 per diffondere la cultura della sostenibilità ambientale e del risparmio delle risorse.

A coordinare la Green Food Week è l’associazione Foodinsider, capofila della campagna, che propone idealmente un’unica grande tavolata dove i commensali di tutte le mense d’Italia – scolastiche, universitarie e aziendali – si uniscono per mangiare piatti che fanno bene alla salute e all’ambiente: alimenti biologici e locali, legumi che tutelano la fertilità del suolo, e miglio, il cereale con grandi proprietà nutrizionali che meglio si adatta ai cambiamenti climatici. A Camerino saranno coinvolte dal 5 all’8 febbraio le scuole per l’infanzia e le scuole primarie, tra letture, laboratori, pranzi e merende a cura di specialisti ed esperti del settore.

«Le mense di Camerino coinvolte nell’iniziativa – spiega l’assessore Antonella Nalli – sono quelle comunali della scuola primaria e della scuola dell’infanzia dove cerchiamo da sempre di servire pasti buoni e genuini, consapevoli della grande importanza dell’alimentazione per lo sviluppo dei nostri ragazzi».

Tutto ciò che avrà a che fare con la Green Food Week viene tracciato sui social con #greenfoodweek24

Tutte le informazioni per la Green Food Week https://www.foodinsider.it/green-food-week/

Per registrarsi: https://www.foodinsider.it/green-food-week/registrazione-green-food-week/

Per ulteriori informazioni: Ufficio diritto allo studio del Comune di Camerino tel. 0737 431412