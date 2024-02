Aumentano i posti per il Servizio civile universale alla Croce Rossa di Cingoli. Per il 2024-2025, infatti, sono stati approvati per il comitato cingolano quattro progetti per 12 posti, aumentando di quattro unità rispetto agli anni precedenti. Ci si può iscrivere al bando entro il 15 febbraio alle 14.

Si tratta di un’esperienza aperta a tutti coloro che hanno un’età compresa tra i 18 e i 28 anni. All’interno del comitato di Cingoli, per 25 ore settimanali, oltre alle attività dei trasporti sanitari e di segreteria, si possono seguire i vari progetti portati avanti dai giovani dell’associazione di volontariato. Durante l’esperienza, inoltre, ci saranno almeno 80 ore di formazione.

Tra i benefici del Servizio civile universale, si acquistano crediti formativi per scuola e università e si ha una copertura previdenziale e assicurativa. Tra l’altro è aumentato anche il compenso mensile, che ammonta a 507,30 euro al mese (rispetto ai 493 circa degli anni passati). Il servizio sarà riconosciuto come riscattabile ai fini del trattamento previdenziale. Il decreto legge n° 44 dell’aprile 2023, inoltre, ha riservato il 15% dei posti messi a bando nei concorsi pubblici a coloro che hanno svolto il Servizio civile. La domanda va fatta obbligatoriamente sul sito https://www.scelgoilserviziocivile.gov.it. Una volta raccolte le domande, il comitato di Cingoli della Croce Rossa Italiana effettuerà una selezione per individuare le 12 persone.