Dolore a Tolentino per la morte di una giovane mamma. Aveva solo 33 anni Jessica Fernandes, di origine brasiliana, che vive a Tolentino con il marito, Claudio e il figlio di 7 anni. A causa di un brutto male era ricoverata all’hospice di San Severino dove si è spenta nel corso della scorsa notte. Jessica avrebbe compiuto 33 anni tra tre giorni, il 4 febbraio. Purtroppo circa un anno fa ha scoperto un male che non le ha lasciato scampo. Jessica in Italia ci viveva da 15 anni, aveva costruito la sua famiglia a Tolentino. Il marito, Claudio Cola, è un dipendente della cartiera di Tolentino e la coppia aveva un bambino piccolo, di sette anni. Grande il dolore per la scomparsa della giovane mamma, in tanti si stanno stringendo al dolore della famiglia: Jessica lascia anche la mamma, Ruth, e la suocera, Albina. Il funerale è stato fissato, verrà celebrato domani pomeriggio alle 15, con rito evangelico, nella casa del commiato Salvatori di Tolentino.

Un dolore, quello per Jessica, che richiama la vicenda di un’altra giovane mamma che viveva a Tolentino, Juliana Pereira Barbosa, che è morta lo scorso 22 dicembre. Aveva 37 anni, era brasiliana anche ed era ricoverata all’hospice di Macerata per un male.

