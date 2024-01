Tragico gesto a Matelica, dove un uomo di 40 anni ieri pomeriggio si è tolto la vita nel garage di casa. A dare l’allarme i familiari, che non vedendolo tornare dopo alcune ore si sono preoccupati. Un enigma sciolto con la tragica scoperta del corpo, l’uomo si era impiccato. Sono stati subito allertati i soccorsi, ma purtroppo i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. La vittima non avrebbe lasciato biglietti per spiegare il tragico gesto. Sul posto per i rilievi di legge i carabinieri di Matelica, nessun dubbio sulla dinamica volontaria dell’accaduto. Il corpo è stato restituita alla famiglia per i funerali.