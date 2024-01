Il ritorno di Osmany Juantorena da avversario all’Eurosuole Forum infiamma i tifosi. Aumentano le richieste di biglietti e sale la febbre in vista del “classico”, in programma domenica 4 febbraio alle 18 tra Lube Civitanova e Valsa Group Modena, match valevole per la 6a giornata di ritorno della Regular Season. Numerosi i biglietti già venduti online su https://lubevolley.vivaticket.it, ma anche negli shop Vivaticket. Alle 17 di oggi ha preso il via anche la prevendita ticket al palazzetto.

Orari biglietteria- Da oggi (mercoledì 31 gennaio) a venerdì 2 febbraio ore 17-19. Sabato 3 febbraio ore 10-12. Domenica 4 febbraio ore 10-12 e 15.30-inizio match.

La partita – Tanti i punti di interesse del faccia a faccia n. 108 tra marchigiani ed emiliani. I biancorossi vogliono consolidare il quarto posto e puntare al podio, mentre i gialli, ottavi e agganciati da Cisterna, devono rilanciarsi con il debutto in panchina di Alberto Giuliani, ex allenatore biancorosso. Tanti gli ex in campo su entrambi i fronti. Oltre alla prima volta di Osmany Juantorena da rivale nell’impianto civitanovese dopo la sua lunga militanza nella Lube, torneranno Bruno Mossa de Rezende e Dragan Stankovic, mentre i cucinieri Simone Anzani, Adis Lagumdzija e Ivan Zaytsev hanno trascorsi a Modena.

In casa Lube sono tutti concentrati. A parlare della sfida è il centrale francese Barthelemy Chinenyeze, Mvp degli ultimi due incontri giocati in campionato, ovvero i successi al fotofinish centrati in casa con Milano e a Catania on la Farmitalia. «Dopo una parentesi senza gare ufficiali si avvicina il momento di tornare ad assaporare il clima della SuperLega. Ora dobbiamo concentrarci sul prossimo match. Ci attende una sfida difficile con Modena, un confronto che dobbiamo interpretare bene perché il club emiliano attraversa una fase delicata, c’è stato un cambio di allenatore – dice Barthelemy Chinenyeze – . I nostri avversari verranno all’Eurosuole Forum senza nulla da perdere e vorranno far vedere al nuovo coach il proprio valore.

Anche la Valsa Group tornerà a disputare un incontro ufficiale dopo dieci giorni di pausa. L’importante per noi sarà riprendere subito il ritmo del gioco, iniziare con il piede giusto fin dai primi punti, mettere pressione agli ospiti. Quello che conta di più è riflettere sull’atteggiamento da tenere in campo, senza pensare a come arriveranno i modenesi all’appuntamento. Noi stiamo lavorando molto e mi sento bene sul piano mentale, abbiamo avuto anche del tempo per rifiatare e questo aiuta, ma ora il focus è sulla SuperLega e pensiamo al campo».