di Mauro Giustozzi

Alberto Giuliani torna ad allenare in Italia dopo aver girovagato in Europa con esperienze tra Slovenia, Turchia, Polonia, Grecia e Bulgaria. Non la Lube, però, a cui era stato accostato per il dopo Blengini del prossimo anno ma da subito sulla panchina di una Modena Volley in grave crisi tecnica e di risultati che nei giorni scorsi ha esonerato il suo coach, il giovane Francesco Petrella reduce da una striscia negativa di 6 sconfitte nelle ultime 7 partite.

Con alle porte la difficile trasferta di Civitanova dove alla guida della Valsa Group ci sarà proprio il tecnico settempedano che torna nelle sue Marche e debutterà contro quella squadra cui ha regalato anche due scudetti quando l’ha guidata dalla panchina. Giuliani era praticamente dallo scorso dicembre rientrato nella sua San Severino Marche. Infatti dopo appena un anno la sua esperienza sulla panchina della nazionale maschile della Turchia si era chiusa. Nonostante gli importanti successi ottenuti nella scorsa stagione, cioè la conquista dell’European Golden League e la Challenger Cup, ottenendo così la qualificazione della squadra turca alla prossima Vnl, l’allenatore di San Severino ha scelto di separarsi dalla Federazione presieduta da Mehmet Akif Ustundag, che lo ha ringraziato ufficialmente con un messaggio di saluto. Allo stesso tempo il coach settempedano si era separato anche dall’Hebar Pazardzhik a seguito della grave crisi economica che ha colpito il club bulgaro, con la prospettiva all’orizzonte di una nuova avventura in Italia. Che non sarà però sulla panchina di Civitanova (dove salgono le quotazioni di un ritorno di Giampaolo Medei per la stagione 2024-25) ma su quella di un altro club blasonato che ha fatto la storia della pallavolo italiana come appunto Modena. Che però vive un po’ di luce riflessa nella sua storia blasonata ma oramai lontana nei fasti: non a caso Alberto Giuliani sarà il settimo allenatore in otto anni a sedersi sulla panchina emiliana.

Dallo scudetto conquistato nel 2016 con in panchina Angelo Lorenzetti, Modena Volley è stata poi allenata nell’ordine da Piazza, Tubertini, Stoytchev, Velasco, Giani, Petrella e adesso toccherà a Giuliani. Il nuovo allenatore di Modena si presenta con la vittoria di 3 scudetti in carriera: uno con Cuneo e due appunto con la Lube. Toccherà a lui provare a cambiare il destino della stagione della Valsa Group, al momento ottava in classifica a pari punti con Cisterna e con sei partite ancora da giocare in Regular Season. Intanto reduce da tre giorni consecutivi di allenamenti intensi in palestra, weekend compreso, la Cucine Lube Civitanova usufruisce oggi di un lunedì di riposo. L’unico di una lunga settimana che, a partire da domani, vedrà gli uomini di Chicco Blengini rimettersi al lavoro con grande carica per preparare la sfida interna del 6° turno di ritorno della regular season in SuperLega domenica 4 febbraio, alle 18, i biancorossi scenderanno in campo all’Eurosuole Forum contro la Valsa Group Modena. La Lube ha consolidato il quarto posto in classifica toccando quota 29 punti, con tre lunghezze di ritardo sul terzo gradino del podio, occupato da Piacenza, e con tre punti di vantaggio sull’Allianz Milano, quinta. I vice campioni d’Italia, che hanno approfittato della sosta per la F4 di Coppa Italia per migliorare la forma in vista della seconda parte di stagione, devono quindi attendersi una Modena con il coltello tra i denti, cui darà infonderà il suo carattere di allenatore vincente Alberto Giuliani. Inoltre nella formazione emiliana militano tre grandi ex biancorossi, Osmany Juantorena, Bruno Mossa de Rezende e Dragan Stankovic, protagonisti di tanti successi con la maglia della Lube.