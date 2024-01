Una denuncia per spaccio, due giovani segnalati come assuntori e due automobilisti nei guai per guida in stato di ebbrezza. E’ il bilancio dei controlli messi in campo dai carabinieri del Comando provinciale durante tutto l’ultimo weekend. Pattuglie e posti di blocco in diverse città della provincia allo scopo di prevenire reati in genere e incidente stradali. In totale sono state 255 le persone controllate, di cui 99 stranieri, 60 gli obiettivi sensibili passati al setaccio. Mentre 15 le sanzioni per violazioni al Codice della strada per uso del cellulare alla guida, mancato uso delle cinture e sorpasso vietato.

TOLENTINO – I militari hanno sorpreso un pusher mentre stava cedendo hashish a un giovane del luogo nei giardini di viale Benadduci. L’uomo, un 33enne senegalese residente in zona, è stato denunciato per spaccio e gli è stato sequestrato il telefono, così come la sostanza stupefacente. Mentre il giovane acquirente, un 21enne che vive in città, è stato segnalato alla Prefettura come assuntore.

SAN GINESIO – Un 20enne studente di Loro Piceno è stato trovato con circa due grammi di hashish durante un controllo: è stato segnalato alla Prefettura come assuntore.

CAMERINO – I militari del Norm hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza un 48enne di Recanati, impiegato, poiché fermato alla guida di un’auto è risultato positivo all’alcoltest. Patente ritirata.

MACERATA – Denunciato per guida in stato di ebbrezza un colombiano di 42 anni, fermato alla guida ubriaco. Anche per lui patente ritirata.