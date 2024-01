Torna a farsi sentire in maniera propositiva il consigliere comunale di Sarnano Ermanno Dell’Agnolo, già titolare della delega all’Urbanistica. L’intervento riguarda il decreto ministeriale che disciplina gli incentivi alle Cer (le comunità energetiche rinnovabili) entrato in vigore nei giorni scorsi. I motivi di interesse per Sarnano: «Il nuovo scenario rappresenta un’imperdibile occasione per il Comune, per le aziende (Terme Terzo Millenio in primis, piscina, palazzetto), per tutti quelli che vogliono cogliere le opportunità di ridurre i costi energetici ed anche creare occasioni legate alla transizione energetica in atto nel nostro Paese». Argomenta Dell’Agnolo: «Sarnano oggi, “paga” una media di 4 gradi in meno della media dei comuni sulla costa e quindi paga in più . Nel suo territorio, a quota circa 600 metri, dalla sorgente tre Santi, Sarnano fornisce una grossa quantità d’acqua alla costa già dagli anni ‘50. Il consorzio Tennacola è il gestore e negli scorsi anni ha creato con alcune centraline lungo la condotta dell’acqua prelevata da Sarnano una produzione di circa 3.8milioni di kw/h. Recentemente su mia proposta, è stato riesumato il progetto della diga di Giampereto approfondendolo con il Consorzio di bonifica delle Marche e con la Regione in linea con la mitigazione al cambiamento climatico, alla produzione di energia rinnovabile, al turismo ed all’agricoltura. Per questa ultima funzione è stato costituito un tavolo con i Comuni di Gualdo, Penna, Monte San Martino, Servigliano, Santa Maria in Matenano ed Amandola, i quali potranno beneficiare per circa 2500 ettari di irrigazione naturale dall’invaso. Il progetto Cer Sarnano è approntato ed ora va attuato».

(L. Pat.)