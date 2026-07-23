Sono passati 50 anni da quell’ultima sessione di esame del 1976. Era un giovedì assolato e all’Istituto tecnico agrario di Macerata Giuseppe Garibaldi, gli allora ragazzi guidati dal preside Cataldo Tandoi concludevano gli studi diplomandosi periti agrari. Erano anni di fermento politico in Italia ma anche tanta voglia di riscatto e di futuro. Ebbene a distanza di cinque decenni quei “ragazzi” si sono ritrovati di nuovo insieme per assaporare la vecchia amicizia reciproca.

Con tanta nostalgia e a tratti commozione per i compagni che oggi non ci sono più, si sono ritrovati quindi a far festa insieme a Fiastra Anselmo Melchiorri (il capo classe), Tiziana Sbrancia, Elisabetta Sciapeconi, Giagante Annunziata, Stefano Buschittari, Dignani Alessandro, Galassi Dino, Eraldo Scagnetti, Claudio Sciapichetti, Soldini Stefano, Fabio Torresi, Renzo Foglia e Giovanni Filoni.