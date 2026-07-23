Lando e Dino chiudono “Civitanova Smile”

Si prepara al gran finale “Civitanova Smile”, il festival della risata nei quartieri, rassegna ideata dall’assessorato al Turismo di Civitanova. Dopo il successo registrato nelle tre tappe precedenti nei quartieri di Santa Maria Apparente, Risorgimento e San Marone, il festival si appresta a chiudere il suo tour con un appuntamento speciale. L’ultimo atto della rassegna è fissato per martedì 28 luglio, a partire dalle 20 in contrada San Savino, a Civitanova Alta.

Protagonista della serata sarà il duo comico Lando e Dino, pronti a conquistare il pubblico con i loro irresistibili sketch e la grande energia che da anni li rende un punto di riferimento della comicità marchigiana. Presente anche la Proloco di Civitanova Alta con stand gastronomico. Per la tappa conclusiva, c’è un importante novità con l’obiettivo di rendere l’evento ancora più inclusivo e accessibile. È stato infatti predisposto un servizio navetta gratuito, dalle 20 a mezzanotte e mezza, che trasporterà i cittadini da via XXIV Maggio (unica fermata), direttamente sul luogo dell’evento a Civitanova Alta.

«Con questa ultima tappa di Civitanova Smile, vogliamo regalare alla città una bella serata di festa in una location dove grandi e piccoli potranno divertirsi insieme – dichiara l’assessora al Turismo, Mara Orazi – abbiamo voluto introdurre una navetta gratuita pensata innanzitutto per i nostri anziani, per le persone sole e per tutti coloro che non hanno un mezzo di trasporto, affinché nessuno debba rinunciare a un’occasione di svago e di festa. Il bilancio di questo festival è estremamente positivo: abbiamo visto i quartieri animarsi e riempirsi di sorrisi, confermando che la scelta è quella vincente. Ci auguriamo di vedere una grandissima partecipazione a Civitanova Alta per brindare insieme al successo di questa iniziativa».