«Tanti auguri a questa bellissima coppia di ogni giorno da 60 anni ci ha insegnato cosa significa volersi bene». Questo è il messaggio di auguri da parte dei familiari e degli amici di Osvaldo Mosconi e Angela Trillini (detta Lina) di Cingoli per il loro sessantesimo anniversario di matrimonio. Lina è la sarta ufficiale del paese, Osvaldo in pensione dopo tanti anni di lavoro all’Asura di Macerata cura con maestria l’orto. Una coppia bene assortita con in comune la passione dei viaggi e la fede.

Lina e Osvaldo si sono sposati il 26 gennaio 1964 a Colcerasa di Cingoli e vivono praticamente da sempre a Grottaccia dove domenica 28, nel santuario della beata Vergine di Lourdes, festeggeranno il loro anniversario. Hanno due figli Enrica e Sandro e quattro nipoti: Michele, Marco, Federico e Ludovica.