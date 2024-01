Due denunce e altrettanti patenti ritirate, un arresto per furto e una segnalazione per droga. E’ il bilancio degli ultimi controlli messi in campo dai carabinieri della Compagnia di Macerata.

Nello specifico, a Cingoli la notte del 22 gennaio, durante un controllo alla circolazione stradale, i militari hanno imposto l’alt ad un’autovettura Ford Ecosport. Il conducente del mezzo, un 42enne della zona, è stato sottoposto alla prova dell’etilometro risultando positivo con un tasso alcolemico pari a 0,92 g/l. La patente di guida è stata quindi ritirata e l’uomo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. Stessa sorte è capitata ad operaio 33enne residente nella provincia di Fermo, fermato la scorsa notte dai carabinieri del Nucleo radiomobile di Macerata. La pattuglia verso le 3 mentre perlustrava la zona di via San Giovanni Bosco a Macerata, si è imbattuta nella Seat Leon guidata dal 33enne, che effettuava repentini cambi di direzione, alternando brusche decelerazioni ad altrettante improvvise accelerazioni. Così i militari hanno deciso di approfondire il controllo. E il 33enne ha fatto registrare un tasso di alcol nel sangue pari a 2,31 g/l, quasi quattro volte superiore al limite consentito. La patente di guida è stata quindi ritirata, l’auto, non di proprietà, è stata pertanto affidata ad una persona idonea alla guida, mentre il 33enne è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. L

Ieri invece i carabinieri di Treia hanno rintracciato una donna romena di 55 anni ad Appignano. Era stata condannato a due anni e 1 mese per furto in abitazione e violazione di domicilio, reati commessi a Treia nel 2018. E su di lei pendeva un’ordine di carcerazione. E’ stata così trasferita nel carcere di Pesaro. Infine a Macerata i militari hanno segnalato alla Prefettura come assuntore un 34enne marocchino perché trovato con un grammo di hashish.