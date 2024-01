Quando è l’ora di un evento agonistico nazionale o internazionale, la New Fashion Gia. Man. Dance risponde sempre presente. E anche lo scorso weekend si è ripetuto il prodigio.

Agli ultimi campionati italiani assoluti Fids 2024 di danza sportiva, tenutisi il 20 ed il 21 gennaio a Riccione, la scuola di danza morrovallese ha stupito ancora una volta: 12 titoli italiani assoluti, 8 secondi posti e 3 terzi posti. Sotto gli occhi attenti dei loro maestri Manola Fontana e Gianni Crucianelli, nonché dei preparatori tecnici e pluricampioni del mondo Silvia Fontana e Riccardo Ciminari, i ragazzi e le ragazze hanno sfoggiato ottime prestazioni al palazzetto “Play Hall” della cittadina rivierasca. Come da regolamento, la manifestazione prevedeva il confronto tra atleti raffrontandoli solo per età, non considerando quindi la relativa classe di appartenenza; in questo modo si è determinato il campione Assoluto dell’anno 2024, per singola disciplina sportiva. Batterie molto numerose quindi, fino a 60/70 atleti, i quali si sono affrontati sulle coinvolgenti note di bachata, salsa e merengue.

Le eliminatorie non hanno creato grossi problemi ai fucsia-nero, tant’è che hanno superato quasi nella totalità le sabbie mobili delle eliminatorie. L’ambita finale a 7 valeva il diritto di accedere al gotha della danza tricolore, ma per i “Fashioners” del presidentissimo Federica Lorenzi questo non era sufficiente. La voglia di salire sul podio e di accaparrarsi la medaglia dal metallo più ambito è stata una molla incredibile ed il verdetto finale è stato veramente pregevole. La parte del leone l’ha fatta ancora una volta il delfino di casa Fashion, Thomas Crucianelli, il quale in assolo ed in duo con Arianna Zanconi, si è infilato al collo 7 meritatissimi ori, arricchendo la sua già ricca bacheca.

Come se non bastassero le recenti affermazioni al campionato del Mondo, al campionato Italiano, al regionale e alla partecipazione della finalissima di “Ballando On The Road” su Rai 1 (solo per ricordare le vittorie ottenute lo scorso anno), il “cannibale” piazza una nuova zampata. Che sia in assolo, in duo col fratello Symon Crucianelli o in coppia con la partner storica Arianna Zanconi non fa differenza, il risultato finale è sempre lo stesso: medaglia d’oro, salita sul podio, inno di Mameli. Una sentenza. La stellina della New Fashion sfodera in pista prestazioni in serie che gli permettono non solo di raggiungere le ambite finali di specialità, ma di vincerle tutte, in barba a pressioni, sequenze ed avversari.

Uno spettacolo nello spettacolo. Crucianelli è un punto di riferimento importante della nazionale italiana Fids, dove viene regolarmente convocato, non sono un caso gli elogi pubblici e i diversi attestati di stima che gli ha rivolto a più riprese il presidente del Coni Giovanni Malagò, sia in ambito privato, con chiamate telefoniche, che in occasioni pubbliche istituzionali, con consegna di attestati, benemerenze e medaglie. I 7 ori ed il bronzo conquistati a Riccione rappresentano quindi un buonissimo viatico per l’imminente stagione agonistica 2024 che è alle porte, non solo per il curriculum e per l’aggiunta di nuovi trofei in bacheca, ma in special modo per delineare sempre più i contorni di un atleta straordinario che a tutti gli effetti mostra ad ogni esecuzione le stimmate del campione.

Ecco nel dettaglio i risultati della New Fashion Gia. Man. Dance:

Thomas Crucianelli: 1° salsa, 1° bachata, 1° merengue 15/16. 1° classe u 13/16. 1° caribbean show dance classe u 15/16. Thomas Crucianelli e Arianna Zanconi: 1° caribbean show dance duo mix 15/16. Thomas Crucianelli e Symon Crucianelli: 1° merengue, 3° salsa duo over 17. Arianna Zanconi e Francesca Volatili: 1° merengue over 17. Simona Marucci: 1° bachata, 1° merengue, 2° salsa over 50. Sandy Fiore: 1° caribbean show dance, 4° salsa, 5° bachata over 17. Sandy Fiore e Riccardo Malin: 2° caribbean show dance classe u over 17. Francesco Grillo: 1° bachata, 2° merengue, 2° salsa over 50. Ludovica Nivella: 2° caribbean show dance, 4° merengue over 17. Manuel Chiaraluce: 2° bachata, 5° salsa over 17. Manuel Chiaraluce e Mattia Chiaraluce: 5° salsa over 17. Ailin Linardelli: 2° merengue, 3° caribbean show dance, 5° salsa 8/12. Federico Giardini: 2° bachata, 2° merengue, 5° salsa over 30. Matteo Ballini e Alessandra Ballini: 3° salsa over 16 duo mix. Matteo Ballini: 4° bachata over 17. Alessandra Ballini: 7° bachata over 17. Si fermano alle semifinali: Felicia Tesei, Leonardo Pieroni, Emma Luchetti, Enrico Frapiccini, Elisa Gessaroli, Sergio Mogetta, Cristina Santinelli.