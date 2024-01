Aumentano i problemi nel tratto montano della superstrada. Mentre tra Serravalle e Colfiorito si viaggia da una settimana su una sola corsia per senso di marcia, visti i lavori in corso mettere in sicurezza la galleria Varano danneggiata dall’incendio di un’auto lo scorso 24 dicembre, l’Anas aggiunge la chiusura della carreggiata in direzione Foligno nel tratto tra Muccia e Serravalle a partire da lunedì prossimo.

Il provvedimento si rende necessario per dar modo all’azienda di eseguire i lavori di sostituzione delle lampade all’interno delle gallerie Maddalena, Costafiore, Muccia e Bavareto con lampade led a basso consumo, nell’ambito del progetto “Greenlight” avviato da Anas su tutta la rete nazionale. La chiusura della carreggiata durerà per tre settimane e andrà avanti dal lunedì al venerdì (i lavori, per contenerne la durata, saranno h24), con riapertura per il sabato e la domenica. Il traffico sarà deviato sulla viabilità secondaria adiacente, con uscita obbligatoria a Muccia e rientro a Serravalle.