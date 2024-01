di Monia Orazi

Promessa mantenuta. Da questa mattina alle 10 riaperta la superstrada 77 Valdichienti tra Serravalle e Colfiorito. Si cammina in entrambi i sensi di marcia, ma ad una sola corsia.

Rispettato l’annuncio dell’assessore regionale Francesco Baldelli, nel corso del tavolo tecnico tenuto lunedì scorso a Serravalle di Chienti. La superstrada era chiusa in quel tratto dal 24 dicembre, a causa dell’incendio di un’auto all’interno della galleria Varano, in direzione Foligno.

Nel tunnel 16 persone sono rimaste intossicate dal monossido di carbonio. Serviranno due mesi per la riapertura a due corsie, come si legge nella nota Anas: «I danni causati dalle fiamme agli impianti tecnologici e di sicurezza avevano reso necessaria la chiusura di entrambe le canne del tunnel. Dopo le prime verifiche tecniche, Anas ha avviato gli interventi di ripristino consentendo la riapertura di una corsia per ogni senso di marcia. La conclusione dei lavori e la rimozione del cantiere è prevista entro due mesi».

Tirano un sospiro di sollievo gli abitanti di Serravalle, con il traffico riversato sulla vecchia 77 durante la chiusura della superstrada, raggiungere la vicina Colfiorito richiedeva circa mezz’ora, anziché i soliti dieci minuti. Con la riapertura della superstrada viene a decadere anche il divieto di transito, secondo l’ordinanza emessa dalla Regione, per i mezzi pesanti più di sette tonnellate e mezzo, che erano costretti a raggiungere Fossato di Vico e la superstrada 76, per raggiungere Ancona e Civitanova, con un raddoppio dei tempi di percorrenza e circa 170 km di strada da fare.