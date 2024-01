Cordoglio a Tolentino per l’improvvisa scomparsa di Sauro Nicolelli, storico ed ex dipendente del Comune di Tolentino. Aveva 70 anni, un malore improvviso lo ha colpito ieri nella sua abitazione. Nonostante primi soccorsi dei familiari e i tentavi del 118 di rianimarlo, il suo cuor non si è più ripreso. In pensione da circa dieci anni, era dipendente comunale impiegato nel settore delle manutenzioni, era un operaio specializzato nel campo dell’edilizia degli stabili comunali. «Un lavoratore corretto oltrechè un grande professionista – ricordano alcuni suoi ex colleghi -. Era un appassionato della città, aveva un profondo amore per la sua Tolentino». Lascia la moglie Stefania e la figlia Martina. Il funerale venerdì 19 gennaio alle 10 nella Parrocchia di San Catervo, a Tolentino. La camera ardente è stata allestita nella sala del commiato Terracoeli.

(fra. mar.)