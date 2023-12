di Monia Orazi

Dal primo gennaio andrà in pensione Fulvio Properzi, medico di famiglia a Fiuminata ed i suoi assistiti dovranno cercare un altro medico di medicina generale. Al momento dall’azienda sanitaria territoriale non sono giunte comunicazioni su chi sarà il nuovo medico. Quello dei medici di base è un settore in cui i professionisti mancano ed in futuro sarà difficile garantire il ricambio, in quanto pochi si iscrivono al corso di specializzazione. Lo ha ricordato pochi giorni fa anche l’assessore regionale alla sanità Filippo Saltamartini.

Qualcuno si è collegato al sito dell’Ast per trovare un nuovo medico e le disponibilità sono di un medico a Matelica e di un altro medico a San Severino. C’è preoccupazione soprattutto per i tanti anziani residenti nelle frazioni, che farebbero fatica a spostarsi, o ad essere raggiunti per visite domiciliari considerando la notevole estensione del territorio comunale. Solo per fare un esempio partendo da San Severino o Matelica, per raggiungere Laverino che si trova al confine con l’Umbria, si impiegano circa 45 minuti per una quarantina di km di percorrenza. Secondo alcune voci si penserebbe di tamponare l’emergenza con l’ausilio della guardia medica, prevedendo che il medico di continuità assistenziale possa garantire alcuni servizi base. Della questione si starebbe interessando anche l’amministrazione comunale. Nei prossimi anni andranno in pensione altri medici nell’entroterra ed il problema si riproporrà in paesi limitrofi a Fiuminata.