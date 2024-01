Archiviata l’inchiesta su Alessandro Maccioni, indagato per rifiuto d’atti d’ufficio dopo la denuncia presentata da Gianni Giuli. Nei giorni scorsi il gip Alessandro Manzoni ha accolto la richiesta della procura di archiviare la posizione dell’ex dg dell’Area Vasta 3, ora in pensione.

Gianni Giuli aveva presentato denuncia dopo che il 25 novembre 2019 era stato aggredito da un uomo di San Severino (poi arrestato), che era entrato nel Dipartimento dipendenze patologiche di Macerata e lo aveva colpito alla testa con un martello per due volte. Per fortuna Giuli era riuscito a proteggersi evitando il peggio.

A Maccioni veniva contestato di aver rifiutato di compiere atti del suo ufficio per garantire la sicurezza degli operatori del Dipartimento, come previsto dalla raccomandazione (8/2007) del ministero della Salute per la prevenzione degli atti di violenza a danno degli operatori sanitari.

La procura, dopo la denuncia, ha svolto le indagini e ha chiesto l’archiviazione per Maccioni, difeso dall’avvocato Franco Borgani. Richiesta a cui si era opposto Giuli, assistito dall’avvocato Alberto Feliziani. Il gip ha nei giorni scorsi, dopo l’udienza del 28 novembre, accolto la richiesta della procura.

«Con rammarico per l’aggressione che rimane sempre un fatto disdicevole e grave – commenta l’avvocato Borgani – sono state accolte le tesi difensive per cui non era competenza specifica del direttore generale attuare le direttive sulla sicurezza. Maccioni ha sempre ritenuto di aver operato nell’interesse dell’azienda».

(redazione CM)