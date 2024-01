Trovato morto in casa a Tolentino, la vittima è un uomo di 52 anni e si sarebbe trattato di un gesto volontario (questo in base agli accertamenti sin qui svolti). Il corpo dell’uomo è stato trovato intorno alle 13 di oggi in una abitazione di viale Matteotti. Nella casa si sono concentrati gli interventi del 118 e dei carabinieri della Compagnia di Tolentino. Il 52enne viveva da solo nell’abitazione. Al momento da quanto è stato ricostruito dagli inquirenti si sarebbe trattato di un gesto volontario messo in atto dal 52enne.