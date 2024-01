di Gianluca Ginella

Rapina all’autogrill, arresto convalidato e torna libero (con obbligo di firma due volte al giorno) il 25enne Antonio Scinti Roger, residente a San Severino. Il giovane è accusato di essere l’autore del colpo allo snack bar dell’area di servizio San Martino di Tolentino ovest, che si incontra andando in direzione monti. Dopo l’arresto il giovane si trovava in carcere a Montacuto di Ancona da dove questa mattina si è collegato con l’aula delle udienze Gip/Gup del tribunale di Macerata.

Lì c’erano il giudice Daniela Bellesi e l’avvocato Elena Abu Sharkh che assiste il 25enne. Il giovane, che lavora come operaio, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Al termine dell’udienza il giudice ha deciso per la scarcerazione di Roger e disposto l’obbligo di firma per due volte al giorno.

Domenica intorno alle 13 il 25enne, secondo l’accusa (le indagini dei carabinieri sono state coordinate dal sostituto Vincenzo Carusi), è entrato nello snack bar con una pistola ad aria compressa. Ha battuto l’arma giocattolo sul bancone riuscendo a spaventare la commessa e facendosi consegnare i soldi che c’erano in cassa (circa 1.300 euro) e i Gratta e vinci (3-4mila euro di valore).

I carabinieri hanno dato il via ad indagini serrate che, grazie all’aiuto delle telecamere, hanno consentito di individuare e arrestare nel giro di tre ore il presunto autore della rapina. In casa sono stati trovati il passamontagna che è stato usato per fare il colpo, la pistola ad aria compressa, gli abiti che aveva il rapinatore. Il giovane, che vive a San Severino, dopo il colpo è tornato a casa, si è cambiato, ha preso l’auto e ha raggiunto un amico. Quando i carabinieri lo hanno trovato si trovava in auto, in un’altra area di servizio, sempre a Tolentino, e stava in auto con l’amico (denunciato perché trovato in possesso di un coltello).