Rapina nel bar di un’area di servizio lungo la superstrada, presi gratta e vinci e denaro: arrestato. E’ successo a Tolentino quando un uomo solo, col volto travisato da un passamontagna e una pistola giocattolo, è entrato intorno alle 13 nello snack bar market che si trova poco prima dello svincolo Tolentino ovest in direzione monti. Ha intimato alla dipendente di consegnargli tutto quanto avesse in cassa e i gratta e vinci ed è scappato a piedi, fuggendo attraverso un passaggio che da sulla campagna in contrada Rosciano. Ma la fuga sarebbe durata poco, visto che i carabinieri sono riusciti a intercettarlo e a fermarlo (con tutta la refurtiva addosso) sempre nella zona della superstrada a Tolentino. Da chiarire i dettagli dell’operazione che hanno portato al fermo del rapinatore e se avesse un complice. Sono in corso le indagini dei carabinieri.

(Fra. Mar.)

