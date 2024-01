di Gianluca Ginella

Ha rapinato circa 1.300 euro e 3-4mila euro di gratta e vinci il giovane, 25enne di San Severino, che ieri ha messo a segno un colpo all’area di servizio San Martino della superstrada tra Tolentino Sud e Ovest (leggi l’articolo) che si incontra andando in direzione monti. L’arrestato, Antonio Scinti Roger, ha agito intorno alle 13 di ieri e i carabinieri della Compagnia di Tolentino lo hanno arrestato a distanza di circa tre ore mentre si trovava in auto in un altro autogrill, questa volta in direzione mare. In quel caso c’era con lui un amico che è stato denunciato per porto di un coltello.

Il 25enne ieri è entrato nello snack bar market dell’area di servizio con una pistola giocattolo (è stato poi ritrovata a casa sua, si tratta di una Beretta ad aria compressa a cui è stato tolto il cappuccio rosso). In meno di un minuto ha fatto il colpo. Dopo aver battuto la pistola sul bancone, Scinti Roger ha intimato alla commessa di consegnare soldi e gratta e vinci. La donna gli ha dato il contante che c’era in cassa (le banconote erano da 5, 10 e 20 euro) e numerosi gratta e vinci. Il giovane si è poi allontanato a piedi verso contrada Rosciano.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Tolentino e della stazione di Tolentino che hanno subito effettuato il sopralluogo e visionato le immagini delle telecamere di videosorveglianza.

Da queste hanno visto il look del rapinatore che ha agito usando un passamontagna: pantaloni viola e scarpe nere, un giubbotto nero. Lo hanno visto poi che si allontanava a piedi e in base alla direzione presa i carabinieri hanno pensato che Scinti Roger avesse un’auto e che con questa si fosse diretto verso San Severino. A questo punto i carabinieri hanno rivolto le indagini verso un 27enne che vive a San Severino e che dal 27 dicembre aveva manifestato problemi in famiglia e connessi all’uso di droga. Problemi per cui erano intervenuti più volte i carabinieri della stazione di San Severino. Seguendo il filo delle immagini di videosorveglianza e verificando la compatibilità dei movimenti dell’auto intestata al 25enne, i carabinieri sono andati a casa del giovane.

E l’intuito li ha premiati. I militari hanno ricostruito che dopo il colpo il 25enne è tornato a casa, lì si è cambiato e poi è uscito. Nella stanza del giovane c’erano i vestiti usati per fare la rapina, numerosi gratta e vinci, pure il passamontagna e la pistola. Inoltre c’erano anche 40 banconote da 5 euro e una dose di hashish. Il giovane però non c’era e le ricerche si sono concentrate per intercettare la sua auto. Intorno alle 16 la svolta. I carabinieri hanno visto l’auto ripresa sempre dal sistema di videosorveglianza sulle strade: era tornato a Tolentino. I militari si sono concentrati nella zona industriale. Scinti Roger è stato rintracciato in un altro autogrill, questa volta in direzione mare. Era in auto e con lui c’era un amico (poi denunciato perché trovato con un coltello). I militari hanno perquisito il 25enne e gli hanno trovato 180 euro in banconote da venti e dei Gratta e vinci vincenti che erano da incassare. Il giovane è stato arrestato per rapina aggravata e si trova in carcere a Montacuto di Ancona. E’ assistito dall’avvocato Elena Abu Shark. La convalida in tribunale deve essere fissata.

(Ultimo aggiornamento alle 15,30)