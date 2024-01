Penultimo impegno di regular season per la CBF Balducci HR che affronta domani (ore 17, diretta Volleyball.tv) al Banca Macerata Forum la Narconon Volley Melendugno nell’ottava giornata di ritorno. Dopo il ko in Coppa Italia di mercoledì scorso con Messina e il successivo esonero del tecnico Stefano Saja, le arancionere guidate da coach Michele Carancini, promosso primo allenatore, si rituffano nel campionato Serie A2 cercando punti preziosi per mantenere il primo posto del Girone B e respingere gli ultimi assalti alla vetta di Cremona e Montecchio, anche in vista della imminente Pool Promozione. Dall’altra parte della rete ci sarà la formazione salentina, che sta vivendo un buon momento di forma (3 vittorie nelle ultime 5 gare) e allo stesso tempo andrà a caccia di un successo per continuare la risalita in classifica (attualmente al settimo posto con 19 punti).

«La partita con Melendugno sicuramente sarà tosta – dice Giulia Bresciani, libero Cbf Balducci – loro sono una squadra diversa rispetto a quella che abbiamo incontrato all’andata. Hanno trovato il loro gioco, maggiore continuità, hanno portato a casa diversi risultati che gli hanno permesso di risalire la classifica. Quindi ci aspettiamo che vengano qua con il coltello tra i denti per cercare di prendere ancora più punti che servono a loro in chiave salvezza. Noi proveremo a ripartire dopo la sconfitta della Coppa Italia e cercheremo di ritrovare il nostro gioco e di mettere in campo tutta l’energia necessaria per portare a casa il risultato».