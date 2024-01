Cbf Balducci, cambio in panchina dopo la delusione di coppa. La società maceratese annuncia infatti «di aver sollevato dalla guida tecnica della prima squadra l’allenatore Stefano Saja. Al tecnico lombardo – continua la società – va il ringraziamento per il lavoro svolto finora, per la professionalità dimostrata e gli auguriamo le migliori fortune per il suo futuro». Questo lo stringato comunicato della società. Il ruolo di primo allenatore per l’attuale stagione va al tecnico Michele Carancini, negli ultimi sette anni in panchina come vice coach.

La Cbf Balducci non spiega dunque i motivi alla base dell’esonero di Saja, mandato via a metà stagione con le arancionere che stanno lottando al vertice del campionato, dove guidano il girone B. Senza dubbio a pesare dunque è stata la cocente sconfitta di ieri in Coppa Italia, con Messina che ha strappato il pass per le semifinali sbancando il Banca Macerata Forum con un netto 3-0.