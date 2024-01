Con la festa di chiusura andata in scena domenica scorsa al Vallicenter si è chiusa un’edizione di grande successo per “Scopri, vivi, gusta il Natale a Camerino”, che ha vista coinvolta la città dal 2 dicembre al 7 gennaio con iniziative, luoghi magici e incantati, eventi, emozioni e degustazioni dei prodotti della tradizione, fortemente voluti dall’amministrazione comunale per rendere vivo e indimenticabile il Natale.

«Si è chiusa con un ultimo grande evento un programma di Natale ricchissimo e denso di iniziative e momenti da ricordare – commenta il sindaco Roberto Lucarelli – l’amministrazione comunale, nel volere fortemente queste iniziative, ha voluto dare voce a tutti coinvolgendo scuole, associazioni, commercianti, volontari nei confronti dei quali voglio esprimere un grande ringraziamento e la nostra gratitudine. Solo grazie all’impegno e alla partecipazione di tutti, infatti, si è potuto realizzare con successo un programma così ricco di eventi e momenti speciali».

Nel corso del pomeriggio di domenica scorsa sono stati premiati i vincitori della prima mostra di presepi artistici: il primo premio è andato al centro Mille Colori, il secondo a Myrta Salvatori, il terzo a Ivano Antonini. I vincitori sono stati scelti grazie alle numerose preferenze del pubblico che in tutto il periodo natalizio ha potuto ammirare più di 150 presepi artistici nei locali dell’ex palestra presso il Vallicenter. A proclamare e premiare i vincitori sono stati il vicesindaco Antonella Nalli, l’assessore Silvia Piscini e la presidente della Proloco Delfina Benedetti, insieme ai commercianti e ai tanti volontari che hanno animato il periodo del Natale e anche la giornata di domenica, che ha visto protagonista anche il saggio natalizio della Promosport, che si è esibita all’auditorium Benedetto XIII strapieno e alla presenza del sindaco Lucarelli. Nella stessa giornata, inoltre, si è svolta la pesca gratuita per i bambini nel laboratorio di Babbo Natale, situato negli stessi locali della mostra dei presepi.