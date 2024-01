La polizia locale ha emesso un’articolata ordinanza per regolamentare la circolazione stradale in vista dell’incontro di domenica allo stadio Helvia Recina tra Maceratese e Urbino.

In piazzale Helvia Recina, in tutte le parti ordinariamente fruibili come parcheggio, è previsto il divieto di sosta con rimozione forzata a partire dalle 12 e divieto di transito, eccetto veicoli di polizia e soccorso, dalle 13.30.

Divieto di sosta a partire dalle 12 anche in via dei Velini nel tratto compreso tra il civico 125/a e il 151 (in pratica quello compreso tra i due ingressi al piazzale Helvia Recina), oltre al divieto di transito nel tratto compreso tra l’intersezione con via Due Fonti e l’intersezione con la nuova bretella che conduce verso via Vittime delle Foibe a partire dalle 14 con regolamentazione specifica e al divieto di transito dalle 14 sulla traversa di via dei Velini posta all’altezza del civico 130 (quella che conduce verso l’area interna dello stadio).

In corrispondenza della bocciofila XXIV Maggio, divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati lungo tutto la via fino all’ingresso dello stadio Helvia Recina dalle 12 e divieto di transito dalle 13.30.

In via Panfilo scatta il divieto di sosta con rimozione forzata a partire dalle 12 nel tratto compreso tra il civico 5/a e il 24 e nel tratto compreso tra il civico 32/a ed il 44e a partire dalle 14.30, mentre verrà istituito il doppio senso di circolazione nel tratto compreso tra l’intersezione con via Due Fonti e piazzale Croce Verde, con regolamentazione a senso unico alternato all’altezza della curva e direzione obbligatoria a destra, verso il tratto sopra specificato, da porre all’altezza della scuola, valido per i veicoli in uscita, provenienti dal tratto senza sbocco della via (uscita in direzione via Due fonti) e direzione obbligatoria a destra, valido per i veicoli che si immettono in via Dei Velini, provenienti dalla traversa posta all’altezza dell’armeria Ciccarelli.

Modifiche in arrivo anche in piazzale Croce Verde, dove scatterà il divieto di sosta con rimozione forzata eccetto veicoli a servizio di diversamente disabili che espongono lo speciale contrassegno dalle 12, negli stalli di parcheggio posti sul lato destro rispetto alla direzione di marcia via Panfilo-via Fratelli Palmieri, dove regolarmente segnalato e divieto di sosta con rimozione forzata eccetto ciclomotori e motocicli, a partire dalle 12, su parte dell’area attigua all’ex mattatoio, dove regolarmente segnalato.

In via Famiglia Palmieri arriva il divieto di transito, eccetto veicoli dei residenti per accesso alle aree private dei civici dal 6 al 34 e direzione obbligatoria a destra, verso piazzale Croce Verde, valido per i veicoli dei residenti in uscita dalle aree private dei medesimi civici. All’intersezione rotatoria tra via Vittime delle Foibe e contrada Fontezucca scatterà il divieto di transito (con sbarramento) dalle 14 a salire verso contrada Fontezucca, eccetto veicoli di pubblica utilità, disabili, veicoli della tifoseria locale e veicoli dei residenti nella zona e sulla traversa del circolo campi da tennis. I veicoli della tifoseria locale potranno invece parcheggiare in via Murri e nell’adiacente parcheggio Garibaldi.