di Mauro Giustozzi

Una nuova casa di riposo per anziani a Montelupone, via libera all’appalto da parte della Provincia, stazione appaltante che ha indetto la gara per conto del Comune per l’affidamento congiunto della progettazione esecutiva e della esecuzione dei lavori. L’intervento ‘Rigenerazione urbana di un aggregato sito in centro storico per la realizzazione di una struttura alloggio per anziani’ che rientra nel sia nel Pnrr che nel Pinqua e ha come obiettivo il riabitare i centri storici in qualità urbana e sicurezza. Il finanziamento dedicato tratta il recupero del borgo storico con residenze protette per anziani, asilo e spazi di comunità in co-housing. Quattro le ditte che hanno presentato un’offerta per il bando di gara il cui importo di partenza era fissato a 3.680.392,37 euro, esclusi gli oneri previdenziali e fiscali. L’operatore economico aggiudicatario dell’appalto è risultata essere l’impresa Edilmastro srl di Fragnete paese in provincia di Isernia, risultato il miglior offerente, con ribasso economico offerto pari al 4,051% e offerta temporale pari a 540 giorni e, quindi, per l’importo complessivo di 3.534.945,58 euro, oltre Cassa ed Iva nelle misure di legge, di cui 3.175.911,90 euro per lavori al netto del ribasso del 4,051%, 90.000 euro per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed 269.033,68 euro per progettazione al netto del ribasso del 4,051%.

Il tempo stimato per lo svolgimento dell’incarico di progettazione è di novanta giorni decorrenti dalla data del verbale di consegna del servizio. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in seicento giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. La scadenza massima entro la quale l’opera deve essere consegnata è fissata al 31 marzo 2026. Il finanziamento è stato ottenuto dal Comune di Montelupone grazie alla bontà del progetto e al suo elevato valore innovativo: non sarà una semplice casa di riposo ma una moderna struttura che darà dignità ad anziani (singoli o coppie) con singole unità abitative in un contesto comune di spazi e servizi, vicino ad alloggi per giovani coppie e al nuovo asilo nido. In questo contesto si potrà collocare quindi anche quanto previsto dai prossimi bandi relativamente alla telemedicina e ai servizi sanitari di prossimità. Oltre al valore intrinseco del progetto, occorre considerare che questo consentirà il recupero dell’ultima zona fatiscente del centro storico del paese, arricchendola e rivitalizzandola.