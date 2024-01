Primo impegno ufficiale del 2024 lontano da Macerata per la CBF Balducci HR capolista che domani (ore 17, diretta Volleyball TV e Studio 7 TV canale 78 Marche) scende in campo a Costa Volpino per affrontare la formazione lombarda, attualmente all’ultimo posto in classifica, nella settima giornata di ritorno di regular season di serie A2. Anche se si tratta di un “testa-coda” del Girone B, Fiesoli e compagne sono pronte ad approcciare la gara con la massima attenzione e concentrazione, visto che la CBL Costa Volpino (neopromossa in A2) affronterà il match con il coltello tra i denti per cercare punti in classifica importanti in chiave salvezza. Allo stesso tempo le ragazze di Saja vogliono accumulare altre vittorie (finora siamo a quota 13) in vista della fase successiva della Poule Promozione che scatterà a fine gennaio.

«Domenica – dice Giada Civitico centrale CBF – ci aspetta una trasferta complicata perché come sappiamo tutte le squadre sono difficili da affrontare. Soprattutto Costa Volpino, in casa loro, ci darà molto fastidio perché anche le squadre che sono nella parte più bassa della classifica lottano, ognuno ci mette tutto il suo impegno ed è un campionato molto tosto. Ci aspetta un mese di gennaio bello intenso tra le partite di campionato e Coppa Italia, sarà un test importante per trovare il nostro equilibrio e la nostra continuità. Quindi dobbiamo metterci tutto quello che abbiamo, trasformare quello che facciamo bene in palestra anche in campo in ogni partita”.

«Domenica affronteremo Macerata, la prima della classe – dice Francesca Dell’Orto, palleggiatrice CBL – ma non per questo dobbiamo avere meno aspettative ed entusiasmo rispetto al solito. Nella prima parte di stagione abbiamo dimostrato che lottando si possono ottenere prestazioni e risultati importanti anche contro squadre più quotate. Il nostro 2023 non si è concluso nel migliore dei modi, ma siamo tutti fiduciosi che con l’anno nuovo potremo toglierci grandi soddisfazioni».