Pieno di eventi a San Severino in occasione dell’Epifania. Le Befane stanno scaldando i motori per il grande spettacolo “Arriva la Befana in piazza”, proposto dalla Pro Loco e dal Comune di San Severino. L’appuntamento è per domani (sabato 6 gennaio) al termine della 59esima edizione del presepio vivente delle Marche. Nell’ovale simbolo della città dalle 17, allegria e divertimento con musica ed animazione.

La polizia locale ha emesso un’ordinanza che vieta transito e sosta dalle 15 alle 19,30 sia in piazza Del Popolo che in via Ercole Rosa fino all’intersezione con viale Bigioli.

Conseguentemente nello stesso orario saranno vietati transito e sosta anche in via Garibaldi, fatta eccezione per i residenti che la percorreranno in senso unico alternato in entrata e in uscita. Sarà inoltre obbligatorio proseguire dritto da via Nazario Sauro a via Salimbeni e da via Massarelli a via Salimbeni.

Ancora domani vie e piazzette del borgo storico di Castello al Monte ospitano il “Presepio vivente delle Marche”. La manifestazione, giunta alla 59esima edizione, presenterà diverse scene della Natività in un contesto magico e unico. L’iniziativa, promossa dall’associazione Pro Castello, dalla Pro Loco e dal Comune di San Severino, si terrà nel pomeriggio a partire dalle 14,30. Partenza dall’arco di San Francesco, alle 16,45 benedizione del bambinello nel chiostro di Castello e, a seguire, canto della Pasquella. In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata a domenica 7 gennaio.

E sempre domani, alle 21 al teatro Feronia, appuntamento con il Concerto dell’Epifania del Corpo filarmonico “Francesco Adriani”, diretto dal maestro Vanni Belfiore, e del Coro Tourdion Ensemble diretto dal maestro Lorenzo Chiacchiera. L’ingresso è libero.