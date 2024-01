di Alessandra Pierini (video e foto di Fabio Falcioni)

«Sembra facile prendere solo due ladri, non è così». Il questore Luigi Silipo ha fatto questa mattina una sorta di bilancio delle attività che hanno impegnato la polizia e le altre forze dell’ordine negli ultimi giorni dell’anno. L’attenzione va prima di tutto all’arresto di Mauro De Angelis e Elisabeth Del Rosario Guerrero ai quali vengono contestati sei furti messi a segno a dicembre in vari locali di Macerata.

«Abbiamo sentito la forte necessità di tranquillizzare commercianti e cittadini che sentivano un notevole disagio per i continui furti e soprattutto danni – spiega Silipo -. Al di là del valore di quanto rubato infatti, questi colpi hanno provocato danni che i cittadini e i commercianti giustamente non sono disposti a tollerare. Sentendo la necessità di dover tranquillizzare commercianti e cittadini, i nostri agenti della squadra Mobile e delle Volanti, guidati dai dirigenti Anna Moffa e Valter Angelici, si sono spesi per riuscire ad arrestare in flagranza i responsabili, affrontando questo fenomeno in maniera molto seria».

Silipo ha ribadito il forte impegno nel contrasto alla violenza di genere: «Il 30 dicembre l’ultimo arresto dell’anno per un uomo che maltrattava la compagna. Quello nel campo delle violenze è un lavoro intenso ma gratificante».

Per finire, il questore ha sottolineato la presenza delle forze dell’ordine anche nella notte di Capodanno per assicurare la massima sicurezza: «E’ il mio primo Capodanno a Macerata e devo dire che in piazza ho assistito ad uno straordinario spettacolo di civiltà. Macerata è una città meravigliosa con gente che sa divertirsi. Lo stesso è avvenuto a Civitanova dove abbiamo controllato diversi locali e non sono emersi problemi. Oltre all’ottimo lavoro degli agenti, devo sottolineare l’impegno dei titolari dei vari locali che hanno anche accolto i controlli con spirito di collaborazione. E proprio assicurando che la nostra linea proseguirà in una ottica di dialogo e collaborazione, voglio augurare un buon anno a tutti i maceratesi».