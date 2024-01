Non ha accettato la fine della relazione durata alcuni mesi con una donna e, la scorsa estate, avrebbe iniziato a perseguitarla, tanto che lei lo ha denunciato.

A luglio era arrivato l’ammonimento, emesso dalla questura, misura di prevenzione che ha avuto effetto fino alla penultima notte dell’anno quando, ubriaco e fuori di sé, è tornato dalla donna per continuare a perseguitarla. Ma lei ha chiamato aiuto e lui, un 42enne originario dell’est Europa, è finito in manette.

E’ successo tra il 30 e il 31 dicembre nella zona di corso Cairoli a Macerata quando l’uomo avrebbe perso il controllo e si sarebbe presentato dalla ex a tarda notte, completamente ubriaco. Avrebbe preteso di entrare in casa e parlare, ne è nata una discussione accesa, la scenata ha allarmato la donna che ha chiesto aiuto. Sul posto è arrivata una Volante della questura, gli agenti hanno arrestato il 42enne per stalking. L’uomo è difeso dall’avvocato Lucia Pettinari. Il gip Claudio Bonifazi ha convalidato l’arresto e disposto i domiciliari.