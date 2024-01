La piazza che brilla a Capodanno

Piazza della Libertà piena per festeggiare il Capodanno. Sono state centinaia questa notte le persone che hanno deciso di brindare e scambiarsi gli auguri nel cuore di Macerata. Il Comune quest’anno ha deciso di organizzare i festeggiamenti dell’ultimo dell’anno in piazza (12 mesi fa c’era stato un evento last minute) allestendo un palco con lo spettacolo “We love dance 90-2000” con musica, animazione e dj set. Il risultato è stato una piazza piena di persone con una atmosfera suggestiva con i palazzi illuminati che davano l’idea di essere quinte di pietra in un teatro a cielo aperto. Suggestivo anche il gioco di luci tra quelle che sovrastavano la piazza e quelle dei cellulari accese simultaneamente dai presenti a formare un richiamo tra le une e le altre. La Proloco di Macerata ha offerto ai presenti spumante (80 bottiglie) e mille porzioni tra panettone e pandoro (il tutto gratuitamente).

Sempre nel Capoluogo l’altra iniziativa che ha caratterizzato l’ultimo dell’anno è stata l’iniziativa Capodanni dal mondo con i festeggiamenti che hanno seguito i fusi orari del pianeta (15 locali hanno aderito, ognuno ha scelto un Paese in base al fuso orario) con i primi brindisi alle 13 e gli ultimi alle 3 di questa notte.